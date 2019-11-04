Канунников: в первом тайме "Крылья" даже на ничью не наиграли, потом действовали намного лучше

Нападающий "Крыльев Советов" Максим Канунников оценил игру команды в матче 15-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0).



- Результат закономерен. В первом тайме "Рубин" здорово действовал, полностью нас переиграли. После перерыва мы немного перестроились и сыграли намного лучше. В целом неплохая игра, хотели выиграть, но и те, и другие по праву заработали очко.



- Казалось, что "Крыльям" не хватало креатива в центре поля, играли только навесами, это проблемы?

- У кого? У Вас? У нас нет проблем. Мы же не каждую атаку завершали длинной передачей. Понятно, что в конце матча они хорошо оборонялись. За счет того, что у нас вышел второй нападающий, можно было выигрывать верховую борьбу. Но мы не "Барселона", как соперник позволяет играть - так и действуем.



- Расстроены результатом?

- Если брать второй тайм, то, конечно, мы расстроены. По первому тайму даже на ничью не наиграли, во втором же, конечно, были предпосылки для чего-то большего.



- Вялое начало игры - тенденция для "Крыльев"?

- В первом тайме какими-то несвежими выходим, потом вкатываемся в игру, разбегаемся будто.



- Что поменяли в перерыве?

- Акцент был сделан на то, чтобы фланговые игроки стали более узко играть, потому что в первом тайме "Рубин" здорово обрезал всю линию полузащиты. Тем самым, получилось перекрыть сильную сторону соперника", - передает слова Канунникова корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.