Шамов вытащил "Арсенал", атаки "Спартака" хватило на 15 минут. Оценки матча красно-белых с "Арсеналом"

Третий голкипер "Арсенала" Егор Шамов сохранил ворота туляков "сухими" впервые с августа. "Спартак" снова буксовал впереди.

Официальный твиттер "Спартака"

"СПАРТАК"

"АРСЕНАЛ"

? Евгений Луценко откликнулся на навес Комбарова и открыл счёт в матче.



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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/rLAu28Vvp8 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 4, 2019

Модель, которую выбрал Черевченко для "Арсенала", максимально снижала нагрузку на Максименко. У вратаря "Спартака" было только 2 удара в створ. С одним не справился (там никто не справился бы), второй взял надежно.Кутепову, конечно, стоит пожелать здоровья в связи с травмой. Если разбирать игру Ильи, то она была очень плоха. "Арсенал" забил гол из-за ошибки Кутепова, который потерял в штрафной Луценко, застряв в полупозиции на точке пенальти. Джикия был одним из главных разыгрывающих в составе "Спартака", что удивительно для центрального защитника. Больше всех касаний мяча у капитана красно-белых, передачи вперед, а рывок за Лесовым, когда тот выскакивал один на один - это выглядело круто. От Жиго в атаке требовались острые подключения, выигранные единоборства. Француз голевое чутье растерял.Бразилец поучаствовал в единственном голевом моменте "Спартака" в первом тайме, но не забил. Во втором тайме неплохо стягивал на себя защитника, оставляя зону для забегов Мирзова. Правда, Резиуана надолго не хватило, но это уже не вина Айртона. Правый фланг обороны просто создан для Зобнина. Ну не тянет Роман в центре в плане созидания, а с края ему удалось сделать парочку неплохих кроссов в штрафную "Арсенала".Эксперимент Тедеско с парой центральных полузащитников в первом тайме закончился провалом. Жано выступал не акселератором, а тормозом большинства атак. Апофеоз - ужасный пас на Джикию во время розыгрыша стандарта на 43-й минуте. После перерыва активность Жано возникла лишь за счет того, что "Арсенал" напрочь отказался от контратак. Тиль явно не готов физически. Голландец слаб в единоборствах, статичен в перемещениях и бесполезен в подыгрыше. Один единственный момент - пас на Ларссона, когда Джордан не забил.Защитники "Арсенала" прекрасно читали все движения Мирзова, основательно выключив хавбека из игры. И смена флангов их никак не путала. Лишь после перерыва Мирзов прибавил, посадив Денисова на карточку и заработав стандарт на Хагуше. Но свой момент Резиуан не реализовал. Мельгарехо поменял за матч несколько позиций - и в оборону оттягивался, и вингером был, и центр в конце закрывал. Парагваец - главный универсал "Спартака". Не поменял только Тедеско низкую реализацию Мельгарехо - из убойной позиции Лоренсо пробил в Шамова.Швед до перерыва больше всех перемещался на атакующем фронте "Спартака". И во всех главных моментах красно-белых не обошлось без участия Ларссона. Забить нападающий не сумел - "Арсенал" после его удара спас Шамов.С Умяровым у "Спартака" в центре поля появилась мысль. Наиль мог развернуть выпад и направо, и налево. И делал это, в отличие от Жано, гораздо быстрее.4 спартаковских удара в створ, 3 из которых опаснейшие от Айртона, Ларссона и Мельгарехо. Все подачи с угловых, которые летели в центр штрафной. Все, что пропускали защитники "Арсенала", все останавливал Шамов. А перед началом сезона он считался только третьим вратарем тульского клуба.Капитан "Арсенала" отлично был готов к матчу с бывшей командой. В первом тайме "Спартак" ни разу не прорвался через зону Комбарова. Плюс он организовал голевой пас на Луценко. Травма не позволила доиграть до конца матча. Бауэр до перерыва справлялся с оборонительными обязанностями, после - уступил все Зобнину.Второй этаж в штрафной "Арсенала" находился под контролем Григалавы и Беляева. Даже мощный Жиго их ни разу не продавил. Беляев вообще совершил 11 выносов - огромный показатель для центрального защитника. Денисов в трио смотрелся слабее всех.Даниил - последний из могикан, кто не отказывался от контратак до финального свистка. Хотя в моменте с выходом один на один, он, как минимум, должен был наносить удар, а не проигрывать забег Джикии. Ткачев, который удачно комбинировал до перерыва, во втором тайме занимался исключительно разрушением спартаковских атак.У болгарина 5 отборов - лучший показатель матча. С Тилем и Жано он справлялся на раз-два. Во втором тайме стало тяжелее, но Костадинов не растерялся. С прохода Чаушича начался гол "Арсенала". Выглядел настоящим бойцом в центре поля, цепляясь за все мячи, как за последние.Неоднозначная игра нападающего "Арсенала". С одной стороны, победный гол, который в нынешней ситуации для "Арсенала" сверх важен. С другой стороны, только 30% выигранных верховых единоборств и грубейший фол против Айртона, за который следовало удалять.С выходом Хагуша (точнее, с уходом Комбарова) правый фланг обороны "Арсенала" начал проседать. Мог привезти пенальти, когда неуклюже встретил у штрафной Мирзова.