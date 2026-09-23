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Бубнов рассказал, в каком случае "Краснодар" не будет чемпионом

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о шансах "Краснодара" на победу в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"В 10-м туре они играют с "Зенитом", и у них мог бы быть отрыв в девять очков.

Если сейчас они не прибьют "Зенит" у себя дома и в 18-м туре "Спартак" не прибьют, то можно будет уже точно говорить, что "Краснодар" чемпионом не будет", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В последних трех турах подряд "Краснодар" потерял очки, сыграв вничью с самарскими "Крыльями Советов" (2:2), тольяттинским "Акроном" (1:1) и "Оренбургом". Несмотря на это команда Мурада Мусаева ушла на международную паузу в качестве единоличного лидера турнирной таблицы. Однако отрыв "быков" от ближайших преследователей сократился до двух баллов.

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