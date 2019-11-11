Крал рассказал, что думает об интересе к себе со стороны английских клубов

Полузащитник "Спартака" Алекс Крал прокомментировал интерес к себе со стороны клубов АПЛ.Ранее сообщалось, что футболистом интересуются "Эвертон" и еще две английские команды."АПЛ — моя мечта. Если кто-то хочет перейти в английскую Премьер-лигу, он должен быть готов к ней. Я хочу быть игроком, который в случае перехода будет готов играть, а не сидеть на скамейке. Всю свою карьеру двигаюсь последовательными шагами. До лета я не могу совершить трансфер, потому что в этом году уже дважды перешел в разные клубы. Кроме того, есть большая разница между интересом и предложением контракта.Удивился ли я тому, что мною заинтересовались вскоре после перехода в "Спартак"? Удивился, не удивился… Я не придаю этому значения. Я сосредоточен на выступлениях за "Спартак". Что касается интереса, я бы не стал на это отвлекаться", — цитирует Крала iSport.cz.