Игрок "Палмейраса" может перейти в "Зенит"

Атакующий полузащитник "Палмейраса" Густаво Скарпа входит в сферу интересов "Зенита". Кроме россиян, 25-летнего футболиста не прочь приобрести лиссабонский "Спортинг" и неназванный клуб из Турции, сообщает 90min.com.Отмечается, что наибольший интерес к Скарпе проявляет "Спортинг", который может попытаться купить игрока уже этой зимой.В 2019 году Скарпа провел за "Палмейрас" 33 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач. В его активе один матч за сборную Бразилии — в 2017-м он отыграл 21 минуту в товарищеской встрече с Колумбией (1:0).