В "Локомотиве" сообщили о намерении найти форварда в зимнее трансферное окно

Скаут "Локомотива" Андрей Лосюк на форуме Wyscout в Амстердаме рассказал, что больше всего команда нуждается в усилении атакующей линии."Мы пока присматриваемся и хотим понять, где мы будем в декабре. Команда здорова, мы укомплектованы во всех линиях. Но все же надеемся на некоторое усиление. Имею в виду линию атаки. К сожалению, у нас три травмированных форварда. Это заставляет искать нападающего, который мог бы помочь нам важными голами", - цитирует Лосюка TMW.