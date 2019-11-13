» » В "Локомотиве" сообщили о намерении найти форварда в зимнее трансферное окно

В "Локомотиве" сообщили о намерении найти форварда в зимнее трансферное окно

Скаут "Локомотива" Андрей Лосюк на форуме Wyscout в Амстердаме рассказал, что больше всего команда нуждается в усилении атакующей линии.

"Мы пока присматриваемся и хотим понять, где мы будем в декабре. Команда здорова, мы укомплектованы во всех линиях. Но все же надеемся на некоторое усиление. Имею в виду линию атаки. К сожалению, у нас три травмированных форварда. Это заставляет искать нападающего, который мог бы помочь нам важными голами", - цитирует Лосюка TMW.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Роуз заявил, что руководство "Тоттенхэма" пыталось избавиться от него летом
Президент "Наполи" готов продать клуб не менее, чем за 900 млн евро
"Бавария" хочет летом подписать контракт с Гвардиолой
"Локомотив" попробует сохранить Мариу 1
Скаут "Локомотива": в Италии есть много игроков, которых мы хотим заполучить 1
Асприлья: у меня спрашивали разрешения расправиться с Чилавертом
В "Локомотиве" сообщили о намерении найти форварда в зимнее трансферное окно 1
Талалаев: если "Ротор" будут судить, как сегодня, то они уже вышли в РПЛ
Венгер возглавил отдел ФИФА по глобальному развитию футбола
Тедеско: могу представить, что останусь в "Спартаке" надолго 5
Суарес: нет ничего странного в том, что "Барселона" ищет нового нападающего
Сантуш: Роналду здоров и сыграет с Люксембургом и Литвой
Игрок сборной Украины: никогда не стану бросаться словами, что в России - подонки 3
Агент Петреску сообщил, что никаких контактов с "Сочи" не было
Булыкин: пока не хочу натирать морковку, как Смолов 4
"Нижний Новгород" в гостях обыграл "Торпедо"
Чанов: ни я, ни тренеры, ни журналисты не повлияют на решение Акинфеева о возвращении в сборную
Тедеско: "Спартак" - абсолютный номер один в России, как "Бавария" в Германии 28
"Чертаново" дома обыграло "Балтику" в матче первенства ФНЛ 1
Силва дисквалифицирован на один матч за шутку в соцсети в адрес одноклубника
"Химки" дома уступили "Ротору"
"Чайка" обыграла "Мордовию"
Карпин - о финансовом положении "Ростова": долги перед командой за три месяца 16
Гришин - о Гончаренко: у нас цивилизованная страна, оскорблять людей не положено 6
Суд отклонил иск Алдонина к МВД о взыскании 47 млн рублей за волокиту
Муслин - о словах Каньенды: зачем мне при зарплате $ 100 тыс. просить $ 2500? 2
Грушевский: Гончаренко имел основания на оскорбления. Я - за справедливость
"Интер" может купить Жиру в январе за 7 млн евро
Монтоливо: в "Милане" меня оставили на произвол судьбы
Карвахаль: не буду лгать, предпочитаю, чтобы "Барселона" не вышла в плей-офф ЛЧ
Все новости