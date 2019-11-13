Скаут "Зенита": мы имеем четкие цели на зимнее трансферное окно

Главный скаут "Зенита" Антон Евменов рассказал о целях команды на сезон, а также заявил, что клуб уже определился с тем, какие позиции нужно будет усилить во время зимнего трансферного окна."Мы довольны тем, как идут дела в чемпионате. Наше преимущество над вторым местом — пять очков. Мы хотим победить в РПЛ, Кубке России и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. У нас сложная группа, есть четыре команды, которые способны пройти дальше. Мы дважды уступили "РБ Лейпциг", но можем реабилитироваться в матчах против "Лиона" и "Бенфики".У нас позитивный настрой и по-прежнему остается возможность добиться поставленной цели. Посмотрим, чем все для нас закончится.Мы имеем четкие цели на зимнее трансферное окно, но рассказывать о них не в моей компетенции", — цитирует Евменова Tuttomercatoweb."Зенит" лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым "Локомотив" на пять очков. В Лиге чемпионов петербуржцы занимают в своей группе третье место, имея 4 очка в активе. У "РБ Лейпциг" — 9 очков, у "Лиона" — 7.