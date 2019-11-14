Комличенко: нравится в Европе, но по окончании карьеры хотелось бы жить в России. Я - патриот

Российский нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко рассказал, что по окончании карьеры хочет жить в России.— Пока все отлично. Всегда тянет домой, на тусовки — вообще нет. Нужно сыну уделять время. Ответственность на уровень выше. Семья, деньги надо зарабатывать — при переходе было важно, где мы будем жить. Через год-два — детский садик. Как бы он во Франции или Германии пошел, не представляю. И жена не должна дома целый день сидеть, нужно общение. В России с этим намного удобнее. Но все близкие понимают: пока есть возможность, нужно поиграть в Европе. Все еще мечтаю о топ-чемпионате. Если даже средняя команда оттуда — без проблем, топ-игроки есть и там.— Да как пойдет. Нравится в Европе, но честно, я обожаю свою страну, хотелось бы жить там. Не хожу по Чехии и не кричу, как люблю Россию, но я патриот.