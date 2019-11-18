Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал победу над ростовским СКА (5:1) в товарищеском матче.
"Я не скажу, что матч дался нам просто или непросто. Мы получили удовольствие и игровую практику — это самое главное. Все ребята играли с большим желанием, с большой самоотдачей, а результат закономерен.
Я надеюсь, что болельщики, пришедшие на стадион в будний день в столь ранний час, получили удовольствие от игры, как и мы. Спасибо им.
Был ли мощный старт ЦСКА в сегодняшнем матче установкой тренера? Думаю, тут не нужны установки тренера, мы обязаны выходить и с первых минут навязывать борьбу, тем более мы играли на своем поле. Мы играем первым номером независимо от соперника. Удалось забить быстрый гол — соперник, вероятно, потерял в уверенности, и мы их просто дожали.
Что касается моих задач на оставшуюся часть года, то, думаю, они и так всем понятны и известны. Молодой футболист всегда хочет играть, но для этого надо много работать, надо заслужить это игровое время. Я делаю все от меня зависящее. Дай бог, чтобы у меня получилось выйти на поле до конца года (в официальном матче за главную команду ЦСКА)", - цитирует Тикнизяна ПФК ЦСКА.
Тикнизян: хочу играть за главную команду ЦСКА
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