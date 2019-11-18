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Созин: сколько тогда стоит Азар, если за братьев Миранчуков просят 100 миллионов. Миллиард?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, который призвал осудить Созина за критику в адрес полузащитника железнодорожников и сборной России Алексея Миранчука после матча с Бельгией (1:4).

"Я каким-то образом оскорблял Миранчука? Сказал, что он плохой человек? Нет, я только сказал, что он плохо сыграл против Бельгии. В словах не было ничего гадкого. Просто спросил, может ли такой футболист стоить 60-100 миллионов.

Согласен ли с Семиным? Он самый заслуженный российский тренер на сегодняшний день. Я не могу вступать с ним в дискуссию, он высказал свое мнение. Но зачем приписывать сюда комитет по этике?

Думаю, ни один человек на планете, кто смотрел матч, не скажет, что Миранчук сыграл хорошо. До матча сборной только и слышал: "Мы продаем Миранчуков". Но сколько тогда стоит Эден Азар, если за братьев Миранчуков просят 100 миллионов? Миллиард? Я отношусь к Семину с уважением. Но то, что он приписывает сюда комитет по этике, возможно, указывает на то, что он понимает, что человек сыграл плохо, и хочет отвести от него часть критики", — цитирует Созина "РБ".


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Теги: Созин Азар Реал Ла Лига Миранчук Ан. Миранчук Ал. Локомотив
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