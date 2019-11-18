Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, который призвал осудить Созина за критику в адрес полузащитника железнодорожников и сборной России Алексея Миранчука после матча с Бельгией (1:4).
"Я каким-то образом оскорблял Миранчука? Сказал, что он плохой человек? Нет, я только сказал, что он плохо сыграл против Бельгии. В словах не было ничего гадкого. Просто спросил, может ли такой футболист стоить 60-100 миллионов.
Согласен ли с Семиным? Он самый заслуженный российский тренер на сегодняшний день. Я не могу вступать с ним в дискуссию, он высказал свое мнение. Но зачем приписывать сюда комитет по этике?
Думаю, ни один человек на планете, кто смотрел матч, не скажет, что Миранчук сыграл хорошо. До матча сборной только и слышал: "Мы продаем Миранчуков". Но сколько тогда стоит Эден Азар, если за братьев Миранчуков просят 100 миллионов? Миллиард? Я отношусь к Семину с уважением. Но то, что он приписывает сюда комитет по этике, возможно, указывает на то, что он понимает, что человек сыграл плохо, и хочет отвести от него часть критики", — цитирует Созина "РБ".
Созин: сколько тогда стоит Азар, если за братьев Миранчуков просят 100 миллионов. Миллиард?
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