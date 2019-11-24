Вомбергар: очень рад, что вышел и забил. Поддержать меня из Аргентины приехала семья

Аргентинский нападающий «Уфы» Андреас Вомбергар, который своим голом принёс команде ничью в матче 17 тура РПЛ c «Сочи» (1:1), поделился впечатлениями от успешного выхода на замену.



Фото: ФК "Уфа"

– Была сложная игра, мы имели много моментов, чтобы забить. Но ничья, в принципе, тоже пойдёт. Я очень счастлив забитому голу, потому что всю первую сезона сидел на скамейке. Сегодня поддержать меня приехала моя семья из Аргентины. Очень рад, что вышел и забил. Но хочу, чтобы в следующем матче команда всё-таки выиграла. Конечно, этот гол придаст мне уверенности. Надеюсь, что в следующем матче мне дадут сыграть больше минут, и я снова забью.



– Знаете ли вы о своей популярности у уфимских журналистов, постоянно спрашивающих тренера о вас?



– Нет.



– Как вам удобнее играть: выходя в старте или на замену?



– Каждый футболист в команде хочет играть с первых минут. Если я сегодня остался на скамейке, значит другие ребята лучше меня, – цитирует Вомбергара корреспондент Rusfootball.info.