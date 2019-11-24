Алланазаров: Федотов может уйти в "Сочи". "Оренбург" не спешит продлевать контракт

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, вопреки информации о том, что зимой "Сочи" возглавит Курбан Бердыев, может покинуть нынешнюю команду и перебраться в клуб с побережья Чёрного моря.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"