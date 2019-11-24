» » Алланазаров: Федотов может уйти в "Сочи". "Оренбург" не спешит продлевать контракт

Алланазаров: Федотов может уйти в "Сочи". "Оренбург" не спешит продлевать контракт

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, вопреки информации о том, что зимой "Сочи" возглавит Курбан Бердыев, может покинуть нынешнюю команду и перебраться в клуб с побережья Чёрного моря.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров:

"Как говорят, Федотов недоволен тем, что его контракт с «Оренбургом» действует до будущего лета и в клубе никто не спешит его продлевать. Это может стать одной из причин ухода тренера в «Сочи». Не спешат продлевать, видимо, из-за того, что кто-то наверху решил, что тренер в данный момент нужнее в Сочи.

Повторюсь, если Федотов уйдёт из «Оренбурга» в «Сочи» - это будет очередной плевок в лицо не только болельщикам «Оренбурга», но и очередное доказательство того, что никакие спортивные задачи обоим клуба совершенно не интересны. Не могу себе такое представить в независимых и самодостаточных клубах", - написал Алланазаров.

Информацию коллеги в своём телеграм-канале подтвердил и известный журналист Василий Конов.

"Да, Федотов основной сейчас, и переговоры сместились в его сторону, это так. Но тут тоже всё не так просто", - сообщил Конов.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Федотов Оренбург Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Шмурнов: с такими футболистами правильная задача для "Спартака" - борьба за выживание 1
Тедеско: очко идёт в наш актив, хотя чувства после игры не совсем хорошие 1
Фанаты "Спартака" скандировали "Дзюба, иди на ###!" во время матча с "Уралом" 16
Заноза для «Спартака». Парфёнов оказался не по зубам Тедеско
"Спартак" не смог забить "Уралу" в первом матче Тедеско за пределами Москвы 49
Стерлинг - о ВАР: эта штука убьёт меня (фото) 3
Президент "Оренбурга": Федотов устал и решил присмотреться к клубам, где больше влияния на судей
4 воспитанника "Краснодара" - в стартовом составе на матч с "Арсеналом" 3
"Рубин" может уволить Шаронова 2
Евсеев: из 17 игр провалили одну. И то потому что переоценили свои силы
ЦСКА выпустил ролик с "мамой Стифлера" и Кириллом Набабкиным 3
Козлов: "Сочи" вратарь чуть выручил. Наш голкипер, Де Хеа, - тоже
Алланазаров: Федотов может уйти в "Сочи". "Оренбург" не спешит продлевать контракт 2
Вомбергар: очень рад, что вышел и забил. Поддержать меня из Аргентины приехала семья 1
Фролов: забили и начали оберегать преимущество, а надо было забивать ещё
Карапетян: команда очень хорошо восприняла смену тренера 1
Евсеев: все ждали этого дня. Вомбергар наконец забил 3
Березовский: задача как можно быстрее выбраться из этой ямы
ЦСКА поздравил Витиньо с победой в Кубке Либертадорес
"Уфа" ушла от поражения в матче с "Сочи" благодаря голу Вомбергара 4
Шюррле - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Уралом" 13
Команды Гвардиолы никогда не владели мячом меньше, чем в победном матче "Сити" с "Челси"
Молодёжки "Арсенала" и "Краснодара" поделили очки
Неймар эмоционально отреагировал на победу "Фламенго" в Кубке Либертадорес (видео)
"Интер" не собирается возвращать героя Кубка Либертадорес Габигола
Мама Чалова - болельщикам ЦСКА: шапку наденьте, холодно уже! (видео)
Ахметов: ЦСКА хочет взять реванш за глупое поражение в Самаре
Президент "Урала": Кононов, мне кажется, не заряжал "Спартак" 2
Президент "Оренбурга" назвал заговором судейство в матче с "Ахматом" 9
Зидан: надеюсь, Бэйла не будут освистывать до конца сезона
Все новости