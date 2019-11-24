Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров:
"Как говорят, Федотов недоволен тем, что его контракт с «Оренбургом» действует до будущего лета и в клубе никто не спешит его продлевать. Это может стать одной из причин ухода тренера в «Сочи». Не спешат продлевать, видимо, из-за того, что кто-то наверху решил, что тренер в данный момент нужнее в Сочи.
Повторюсь, если Федотов уйдёт из «Оренбурга» в «Сочи» - это будет очередной плевок в лицо не только болельщикам «Оренбурга», но и очередное доказательство того, что никакие спортивные задачи обоим клуба совершенно не интересны. Не могу себе такое представить в независимых и самодостаточных клубах", - написал Алланазаров.
Информацию коллеги в своём телеграм-канале подтвердил и известный журналист Василий Конов.
"Да, Федотов основной сейчас, и переговоры сместились в его сторону, это так. Но тут тоже всё не так просто", - сообщил Конов.
Алланазаров: Федотов может уйти в "Сочи". "Оренбург" не спешит продлевать контракт
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов, вопреки информации о том, что зимой "Сочи" возглавит Курбан Бердыев, может покинуть нынешнюю команду и перебраться в клуб с побережья Чёрного моря.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
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