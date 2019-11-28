Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его.
Ранее аргентинец сказал, что ему будет тяжелее пробиться в основной состав после возвращения в строй Малкома и Александра Кокорина.
"Дриусси в интервью сказал: "Малком и еще Кокорин, мне негде играть". И начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня. Он нападающий, играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Sport24.ru
Орлов: Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили
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