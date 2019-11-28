Бывший капитан и полузащитник "Зенита" Алексей Игонин не считает критиками тех людей, которые скандируют оскорбления в адрес нападающего петербургской команды Артема Дзюбы.
"Критики — это люди, которые не только должны давать объективную оценку, а еще и аргументировать свое мнение. Здесь же были просто крикуны. Например, я живу за городом, и здесь постоянно кричат вороны. Их, как и тех людей, критиками я назвать не могу. Нужно иметь какие-то аргументы, чтобы критиковать", - цитирует Игонина "Матч ТВ".
Игонин также прокомментировал слова Дзюбы, который назвал предстоящий матч 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" войной.
"Что жду от матча? Как и всегда — противостояния, интересного по уровню накала. Может быть, не по качеству игры, а по напряжению. Встречи "Зенита" и "Спартака" всегда были увлекательными, независимо от состояния команд и мест, которые они занимали в турнирной таблице. Что касается "войны", то я был бы осторожнее в выражениях. Ведь в устах злопыхателей это может быть интерпретировано по-разному", — сказал Игонин.
Игонин - о фанатах, оскорблявших Дзюбу: критиками их назвать не могу. Просто крикуны
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