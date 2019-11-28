Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничью армейцев с "Лудогорцем" (1:1) в 5-м туре группового раунда Лиги Европы. Единственный гол в составе московского клуба забил Федор Чалов.
"Все ждали победы, но имеем то, что имеем, не получилось забить больше, чем соперник. Игра в целом была равной. "Лудогорец" показал, они не случайно в Лиге Европы, выступают очень достойно. ЦСКА не хватает опыта, реализации, мастерства, многих компонентов. В этом розыгрыше Лиги Европы можно оценить свой уровень, понять, что есть, к чему стремиться.
Вся эта Лига Европы у ЦСКА идет кувырком, как и говорил Гончаренко. Матч за матчем, набрали всего два очка — это очень мало", — цитирует Алдонина ТАСС.
Ничья с "Лудогорцем" лишила ЦСКА шансов на выход в плей-офф ЛЕ. После 5 туров армейцы имеют в активе 2 очка и занимают последнее место в группе Н.
Алдонин: ЦСКА не хватает многих компонентов: опыта, реализации, мастерства
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