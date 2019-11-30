Об этом пишет в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.
"На рынке ни для кого не секрет, что с Леонидом Викторовичем контактировало "Динамо" и он первый номер в шорт-листе на место главного тренера со второй части чемпионата. Как не секрет и то, что Олег Яровинский рассматривается "Динамо" на пост спортивного директора. Слуцкий и Яровинский вместе работали в ЦСКА, "Халле" и "Витессе".
Исключительно как предположение (нет никакой информации по этому поводу) - когда у Мамаева были варианты "Динамо" или "Ростов", свою роль могла сыграть уже тогда ходившая информация о приходе Слуцкого (с которым у Павла не самые простые отношения). В данный момент "Динамо" предстоят два крайне сложных матча, а вот потом нас ждёт любопытная зимняя пауза", - сообщает Конов.
"Динамо" располагается на седьмом месте в турнирной таблице, а исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Новиков признан лучшим тренером месяца в РПЛ.
Конов: ни для кого не секрет, что Слуцкий - первый кандидат на пост тренера "Динамо"
Леонид Слуцкий, подавший в отставку с поста главного тренера "Витесса", претендует на, чтобы возглавить московское "Динамо".
Фото: Goal
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