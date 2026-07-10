Мбаппе отреагировал на выход Франции в полуфинал ЧМ-2026

Килиан Мбаппе после выхода сборной Франции в полуфинал чемпионата мира - 2026 заявил, что команда не собирается останавливаться на достигнутом.

Фото: ФИФА

- До финиша ещё далеко. Мы знаем, что впереди нас ждёт нечто более сложное, чем то, через что мы прошли. Мы готовы к тому, что будет дальше, - сказал француз после матча.

По словам капитана "трёхцветных", впереди французов еще ждут серьезные испытания.Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал мундиаля. Сам Мбаппе забил один из мячей, сделал ассист, а в первом тайме не реализовал пенальти.