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Мбаппе отреагировал на выход Франции в полуфинал ЧМ-2026

Килиан Мбаппе после выхода сборной Франции в полуфинал чемпионата мира - 2026 заявил, что команда не собирается останавливаться на достигнутом.
Фото: ФИФА
По словам капитана "трёхцветных", впереди французов еще ждут серьезные испытания.

- До финиша ещё далеко. Мы знаем, что впереди нас ждёт нечто более сложное, чем то, через что мы прошли. Мы готовы к тому, что будет дальше, - сказал француз после матча.

Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал мундиаля. Сам Мбаппе забил один из мячей, сделал ассист, а в первом тайме не реализовал пенальти.

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