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Марокко прервало серию из 35 матчей без поражений

Сборная Марокко прервала впечатляющую серию без поражений на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Команда уступила Франции (0:2) в четвертьфинале и завершила выступление на турнире.

Это поражение стало для марокканцев первым за долгое время. До игры с "трёхцветными" африканская сборная не проигрывала на протяжении 35 матчей: за этот отрезок команда одержала 29 побед и пять раз сыграла вничью.

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