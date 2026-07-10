Дешам стал вторым тренером с уникальным достижением на ЧМ

Дидье Дешам повторил выдающееся достижение в истории чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

После победы сборной Франции над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале ЧМ-2026 французский специалист в третий раз подряд вывел национальную команду в полуфинал мирового первенства.



Ранее подобного результата добивался только Хельмут Шён. Под руководством немецкого тренера сборная Германии доходила как минимум до полуфинала на чемпионатах мира 1966, 1970 и 1974 годов.