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Дешам стал вторым тренером с уникальным достижением на ЧМ

Дидье Дешам повторил выдающееся достижение в истории чемпионатов мира.
Фото: ФИФА
После победы сборной Франции над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале ЧМ-2026 французский специалист в третий раз подряд вывел национальную команду в полуфинал мирового первенства.

Ранее подобного результата добивался только Хельмут Шён. Под руководством немецкого тренера сборная Германии доходила как минимум до полуфинала на чемпионатах мира 1966, 1970 и 1974 годов.

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