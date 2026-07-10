Радимов назвал главного фаворита нового сезона РПЛ

Фото: ФК "Зенит"

- " Зенит " - фаворит нового сезона. У "Краснодара" есть проблемы: Сперцян уехал, травма у Кордобы. " Спартак " остался на уровне. Но усилятся или нет – пока никто не понимает. ЦСКА для стабильности ещё далеко. В " Динамо " пришёл Шварц, но хватит ли у него времени построить игру так быстро, я сильно сомневаюсь", - сказал эксперт а YouTube-канале Fonbet.

По мнению бывшего полузащитника петербургской команды, ни один из конкурентов пока не выглядит убедительнее сине-бело-голубых.Новый сезон чемпионата России стартует уже через две недели.