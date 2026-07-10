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Радимов назвал главного фаворита нового сезона РПЛ

Владислав Радимов считает, что главным претендентом на чемпионский титул в новом сезоне РПЛ остается "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению бывшего полузащитника петербургской команды, ни один из конкурентов пока не выглядит убедительнее сине-бело-голубых.

- "Зенит" - фаворит нового сезона. У "Краснодара" есть проблемы: Сперцян уехал, травма у Кордобы. "Спартак" остался на уровне. Но усилятся или нет – пока никто не понимает. ЦСКА для стабильности ещё далеко. В "Динамо" пришёл Шварц, но хватит ли у него времени построить игру так быстро, я сильно сомневаюсь", - сказал эксперт а YouTube-канале Fonbet.

Новый сезон чемпионата России стартует уже через две недели.

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