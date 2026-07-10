Аршавин прокомментировал уверенную победу Франции над Марокко

Андрей Аршавин считает, что победа сборной Франции над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира - 2026 получилась полностью закономерной.



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- Матч сложился так, как я и представлял. Франция атаковала - рано или поздно она должна была забить. У Марокко почти шансов не было. Не было ни одного отрезка, когда были бы сомнения в победе Франции, - заявил Аршавин в эфире "Матч ТВ".

По мнению бывшего капитана российской сборной, африканская команда практически не создала проблем фавориту, а итог встречи не вызывал сомнений.В полуфинале чемпионата мира - 2026 команда Дидье Дешама встретится с победителем противостояния Испания - Бельгия.