Франция в третий раз кряду сыграет в полуфинале чемпионата мира

Сборная Франции продолжает подтверждать свой статус одного из главных фаворитов мирового футбола.

Фото: ФИФА

Победа над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале ЧМ-2026 позволила "трёхцветным" в третий раз подряд пробиться в полуфинал мирового первенства.



Путевку в следующую стадию французам принесли точные удары Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Теперь команда Дидье Дешама сыграет с победителем четвертьфинального противостояния между Испанией и Бельгией.