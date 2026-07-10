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Франция в третий раз кряду сыграет в полуфинале чемпионата мира

Сборная Франции продолжает подтверждать свой статус одного из главных фаворитов мирового футбола.
Фото: ФИФА
Победа над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинале ЧМ-2026 позволила "трёхцветным" в третий раз подряд пробиться в полуфинал мирового первенства.

Путевку в следующую стадию французам принесли точные удары Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. Теперь команда Дидье Дешама сыграет с победителем четвертьфинального противостояния между Испанией и Бельгией.

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