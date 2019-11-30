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Карпин: могу сказать своим игрокам, что надо лучше быть по воротам, а толку-то?

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал комментарий после домашнего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (0:0).

"Матч упущенных возможностей. Мы создавали, сделали всё, что нужно, но не забили. Всё что касается доставки мяча до штрафной — можно отработать. Действия в штрафной — нет.

Пока нет информации о Чистякове. Его повезли над медобследование. Надеемся, Ерёменеко и Сигурдссон смогут восстановится к "Спартаку". У них мышечные травмы.

В плане игры у "Ростова" не было шага ни назад, ни вперёд. В матче с «Динамо» у наших ворот не создали ни одного момента, но мы проиграли. Сегодня мы тоже могли проиграть.

Ребята делают всё возможное, что мне им сказать? Надо лучше бить по воротам? Это я могу. А толку-то?", - цитирует Карпина "Чемпионат".


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Теги: Карпин Ростов Урал
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