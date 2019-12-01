Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч премьер" ответил на вопросы в преддверии матча со "Спартаком".
- Больше занимались восстановление. К сожалению, не все смогут сыграть. Надеюсь, игроки успели восстановиться к важному матчу.
- Кто сегодня не сыграет?
- Маммана, Малком, Лунев давно травмированы. К ним прибавился Кузяев. Жирков никак не может восстановиться после травмы в сборной. Остальные готовы играть.
- Как Дзюба реагирует на ажиотаж вокруг него?
- Мы сосредоточимся на футболе. Что творится вокруг нас мало интересует. Должно быть всегда уважение. Понимаю, что болельщики всегда будут кем-то или чем-то недовольны. Но рамки должны быть. Нужно уважать друг друга.
Семак: оскорбление Дзюбы? Рамки должны быть. Нужно уважать друг друга
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