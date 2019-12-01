Дзюба: кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но это - только сектантам и фашистам
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба кратко прокомментировал победу над "Спартаком" в 8-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
"Комментарий к матчу? Не, не, спасибо. Остальные пусть на табло смотрят. Не хочу ничего говорить, чтобы секту не трогать. Кто-то лает и хрюкает, а кто-то побеждает. Но я это не всем, а сектантам и фашистам. Что гол на Кутепова записали, не обидно. Главное победа", - цитирует Дзюбу "Чемпионат".
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