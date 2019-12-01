"Этот вопрос находится в компетенции РФС и местных властей, поскольку инцидент произошел в рамках матча национальной лиги", — сказали в УЕФА Sport24.
Ранее сообщалось, что главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, также известное как Центр "Э", вместе с полицией задерживало болельщиков "Спартака" перед матчем.
Задержание болельщиков в Санкт-Петербурге: реакция УЕФА
В пресс-службе УЕФА прокомментировали информацию о задержании болельщиков в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" (1:0).
Фото: официальный сайт УЕФА
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