Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал информацию о том, что наставник "Спартака" Доменико Тедеско ворвался в судейскую комнату после матча 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1).
"Не припомню за последнее время, чтобы российские тренеры врывались в служебные помещения и пытались с кем-то разобраться. Был когда-то в нашем чемпионате румынский специалист Петреску, который отличался эксцентричным поведением. Вот его Тедеско в некотором смысле напоминает – тоже ведёт себя слишком импульсивно.
Наверное, главному тренеру "Спартака" стоит немного поработать над собой, чтобы научиться держать эмоции под контролем. Сейчас он тратит значительные заряды энергии не только на работу с командой, но и на сольные выступления на бровке. И даже, как выясняется, далеко за пределами технической зоны.
Не сказать, что "Спартак" при Тедеско выглядит блестяще. У команды немало игровых и кадровых проблем, она идёт в середине таблицы и всё дальше отстаёт от лидирующей группы. Думаю, на этих печальных обстоятельствах и должен главным образом концентрироваться главный тренер", - цитирует Гершковича "Чемпионат".
Гершкович: Тедеско нужно поработать над собой, чтобы контролировать эмоции
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