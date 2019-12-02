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Мелкадзе: как бы много не оборонялись, все равно где-то укусим (видео)

Выступающий за "Тамбов" на правах аренды, футболист "Спартака" Георгий Мелкадзе прокомментировал ничейный счет в матче против "Краснодара".



– Команда может быть довольна этим набранным очком?
– Думаю, что да. Ведь тяжело играть с "Краснодаром" на их поле, когда они хотят забить. Я говорил в прошлый раз, что самый опасная из трёх команд – это "Краснодар". Тройка: "Ростов", "Локомотив" и "Краснодар".

– Чем заслужил "Краснодар" попадания в эту тройку?
– Комбинационной игрой. Хорошей.

– Сегодня они показали такую игру?
– Да, конечно. Было тяжело обороняться, что в конце уже сил вообще не осталось у меня лично. У других – не знаю. Все наелись.

– Странная история: вы полчаса отбивались от атак, но в концовке перевернули игру. Что произошло? Откуда силы?
– Все равно, мы такая команда, что как бы много не оборонялись, все равно где-то укусим.

– Что с Килиным произошло в том эпизоде с травмой? Как он себя чувствует?
– Вроде он был передо мной, но мне плохо было видно. Я дальше бежал за Вандерсоном, но потом увидел, что Килин заорал. Судья остановил игру.

– Как думаете, это серьезная травма?
– Ну, припухло немного колено пока что. Не знаю.

– Игра в Краснодаре насколько она была разная по таймам? Первый тайм был гораздо лучше?
– Ну, не гораздо, но процентов так 75-80. Второй тайм больше провалили, чем сыграли хорошо.

– "Краснодар" сказал, что им не повезло. Вы можете сказать, что "Тамбову" повезло? Или все закономерно.
– Везет тому, кто больше хочет. В какой-то мере нам повезло, без везения никак.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Краснодар Мелказде Тамбов Rвидео
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