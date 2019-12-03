Болельщик "Спартака" Валерий Бевз повторно задержан полицией Санкт-Петербурга и отправлен в город на Неве для дачи показаний.
Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", Бевза называют важным свидетелем по уголовному делу о майской драке в Петербурге.
Бевз присутствовал на матче 18-го тура Премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" (1:0). Он был задержан в подтрибунке во время игры, так как, по мнению полиции, инициировал оскорбительные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Сам Бевз с вменяемыми действиями не согласился и после составления протокола был отпущен.
Матч "Зенит" — "Спартак" состоялся на "Газпром Арене" в воскресенье и завершился победой петербургской команды со счетом 1:0. В день игры, по данным СМИ, были задержаны несколько десятков фанатов "Спартака". В понедельник суды Петербурга привлекли к административной ответственности 39 болельщиков "Спартака". Трое из них получили наказания в виде ареста на 15 суток, остальные оштрафованы на 500 и 1000 рублей.
Во вторник Бевза вызвали в отдел полиции на Петровке в Москве, где его уже ожидали правоохранители из Петербурга.
Как уточняет источник, Бевз называется свидетелем событий, произошедших 11–12 мая в Петербурге, в то время как фанат 12 мая присутствовал на матче "Спартак" — "Уфа" на "Открытие Арене", о чем свидетельствуют фотографии.
По сведениям СМИ, в ночь на 12 мая на канале Грибоедова в районе Казанского собора случилась массовая драка футбольных болельщиков. Столкнулись фанатские группировки "Зенита" и ЦСКА. После публикации в интернете видеозаписи с дракой фанатов было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Болельщика "Спартака" задержали в Москве и увезли в Петербург для дачи показаний по уголовному делу
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»