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Игонин предложил внести правки в закон для защиты фанатов

Бывший капитан "Зенита" и депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Игонин рассказал о своих планах внести правки в законодательство, чтобы защитить фанатов футбольных клубов.

"Мы завтра как раз встречаемся с адвокатом, который помогает сейчас болельщикам "Спартака". Будем обсуждать нюансы.

Идея какая. Вот это фанатское движение-шествие. Назовем его "Из одного места по направлению к другому". Как правило, это стадион. К ним применяется статья Административного кодекса. Что это шествие и чуть ли не демонстрация. Если почитать, что там конкретно написано, то получается, практически все эти шествия должны иметь политический подтекст или требование. Естественно, болельщики, которые идут от места сбора на стадион, никаких требований не выдвигают.

В моем понимании, нужно вводить дополнительное понятие. Условно назвать это "Шествие организованной группы из одной точки в другую". И никакого политического подтекста. Потому что, например, собрание иностранных туристов у станции метро и последующий их поход в музей тоже можно назвать шествием. В этом направлении хочется поработать, актуализировать. Дать возможность для судей. Потому что они оперируют теми законами, которые есть. Не просто так к болельщикам применяется административное взыскание минимального размера — штраф 500 рублей. Судьи тоже понимают, что это совершенно никакая не акция, у людей нет требования. Просто нет возможности применить другую трактовку этой статьи.

Второй вопрос — по алкогольному опьянению. Наверное, тоже есть смысл ввести некую градацию. У нас сегодня, я так понимаю, уже практически разрешено употребление алкоголя на стадионах, пива, в частности. Вот эта норма промилле, насколько она объективна? Кто-то считает, что ее надо увеличить, и в некоторых странах она действительно чуть выше. Многие еще говорят, что есть погрешность в определении. Но если на 100 процентов трезвый человек должен находиться за рулем, то необходимы ли такие же рамки для того, кто пришел на праздник? В данном случае — на футбол.

Над вот этими вариантами мы будем в пятницу проводить совещание. А дальше уже предложения. На уровне Ленинградской области. Если поддержат — выйдет на федеральный уровень. Там уже что скажет, так и будет. Потому что я понимаю, что для кого-то это сложные изменения. Хотя, на мой взгляд, для жизни они очень и очень нужны", — цитирует Игонина "Спорт день за днем".


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Теги: Игонин
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