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Байрамян: "Ростову", видимо, больше повезло

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прокомментировал победу над "Спартаком" (4:1) в матче 19-го тура РПЛ. Футболист был признан лучшим игроком встречи.

"Только положительные эмоции от матча. Мы выиграли и уходим с хорошим настроением в отпуск. Все прекрасно. В обоих таймах было тяжело, "Спартак" играл хорошо. Нам повезло больше, видимо. Месяц не могли выиграть. В предыдущих играх тоже хорошо играли, с "Уралом". Но удача была не на нашей стороне, не смогли забить. Сегодня залетело аж четыре, и, мне кажется, могло быть еще больше.

Какой может быть настрой против "Спартака"? Даже настраивать не надо! Но Карпин нашел слова. Включил одно видео — но это пусть останется внутри команды. У нас сил стало еще больше. Спасибо тренеру, болельщикам, семье.

Подводя итог этой части чемпионата, мы выступили достойно.

Перед уходом на перерыв Попов не забил, у нас была цель выйти за него. Он вышел заряженный. Мы рассчитывали не на этот пенальти, хотели выиграть и забили еще.

Если бы мы играли дома, то сразу бы почувствовали уход болельщиков. Тут 95% арены болело за "Спартак", поэтому я не почувствовал. Акция? Не мне решать. Спасибо всем, кто болел здесь и дома", - цитирует Байрамяна Sport24.ru.


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Теги: Байрамян Ростов Спартак
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