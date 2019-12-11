Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что не завидует "Краснодару" в том, как они развиваются.
"У нас разные пути, разные истории. Я считаю, что мы круче. Мы в работе намного эффективнее. Смысла на них смотреть вообще нет. Мы живем на своей территории и работаем согласно своим возможностям. Еще посмотрим, кто раньше чемпионом станет. Поэтому пусть сами нам завидуют.
Мы зарабатываем больше всех, это подтверждают все статистические выкладки. Плюс у нас все впереди. Для полного становления клуба нужно 20 лет. Надеюсь, к этому моменту уже появится новый стадион, и это будет совсем другая история", - цитирует Газизова "КП".
Гендир "Уфы": считаю, что мы круче "Краснодара". Еще посмотрим, кто раньше станет чемпионом
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»