Причиной этому стало недовольство выступлениями аргентинца в "Сампдории". Клуб не хочет не только выкупать футболиста, но и намеревается досрочно прервать арендное соглашение с российской командой, сообщает "Спорт День за Днем".
В текущем сезоне Ригони сделал одну результативную передачу в 9 матчах за итальянский клуб.
Напомним, что "Зенит" вылетел из еврокубков. Зимой команду также пополнит Александр Кокорин и вернется после травмы Малком.
Ригони может вернуться зимой в "Зенит"
Полузащитник "Сампдории" Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат "Зениту", уже в этот перерыв может вернуться в российский клуб
Фото: ФК Зенит
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