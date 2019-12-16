"Рубин" в твиттере намекнул, что новым главным тренером клуба будет Слуцкий

Возможно, таким образом казанцы намекнули, что новым главным тренером команды станет Леонид Слуцкий, который в ноябре ушёл в отставку из голландского "Витесса". "Рубин" таким образом обыграл манеру поведения российского специалиста во время матчей.Сегодня "Рубин" объявил об отставке Романа Шаронова и его тренерского штаба. Контракт со специалистами был расторгнут по взаимному согласию сторон.Шаронов был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" в июне после ухода Курбана Бердыева. После 19-ти туров "Рубин" с 19-ю очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата страны. В последнем матче перед зимним перерывом казанцы сыграли вничью с аутсайдером турнира "Сочи" (1:1).