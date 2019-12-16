» » Сёмин: пусть другие уходят, мы не будем уходить!

Сёмин: пусть другие уходят, мы не будем уходить!

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал свое обращение к болельщикам московского клуба.

"Дорогие болельщики, я искренне вами восхищаюсь, я всегда с вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается", — написал Сёмин ранее в инстаграме.

"А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы — это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше будем лучше играть. Наверное, мы будем опытнее. А вас интересует, только когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!", - цитирует Семина РБК Спорт.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Клопп: вряд ли Симеоне бегает по комнате и радуется, что ему попался "Ливерпуль"
ЦСКА продлит контракт с Кучаевым до 2023 года
Сёмин: пусть другие уходят, мы не будем уходить! 2
Недвед - о доставшемся "Ювентусу" "Лионе" в 1/8 ЛЧ: могло быть и хуже 1
Сёмин обратился к болельщикам "Локомотива": жизнь продолжается! 4
Лига 1 переписала первый гол Паредеса за "ПСЖ" на Неймара
Сульшер: "Брюгге" очень хорошо играл в матчах с "ПСЖ" и "Реалом" в Лиги чемпионов
Невилл считает, что Гринвуд лучше завершает атаки, чем Рашфорд
В "ПСЖ" высказались о желании Мбаппе сыграть на Олимпиаде-2020
Марсело не поможет "Реалу" в матче с "Барселоной"
Директор "Барселоны": мы должны уважать "Наполи"
Капитан "МЮ" Янг покинет клуб по окончании сезона
Уткин: не задумываясь принял бы предложение озвучить FIFA
МИД Украины: позорные оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды 15
ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
Посол Украины в Испании: Зозуля - пример для молодых украинцев 14
Дм. Черышев: "Аталанта" - интересный соперник для "Валенсии", которого можно и нужно обыгрывать
Директор "Ман Сити": "Реал" - лучший. Мы хотим быть лучшими, поэтому хотим выиграть у них
Гарсия: настоящее удовольствие принимать "Ювентус"
Зозуля: меня оскорбляют не потому, что я нацист, а потому, что умею читать и каждый день принимаю душ 21
Джи Сун: "МЮ" не хочет сосредотачиваться только на одном турнире
Рок-н-ролл мертв, а «Рубин» ещё нет. В Казани новый амбициозный проект? 1
Флик: Горецка не сыграет в матче с "Фрайбургом", по Толиссо мы должны подождать
Нойер: "Бавария" довольна жребием, но "Челси" - опасная команда
Гордюшенко: надеюсь, вторую часть сезона начну в команде, где смогу играть
Нагельсман: "Тоттенхэм" - одна из сильнейших команд в Европе, нам будет непросто
Агент Сафонов: назначение Уткульбаева в "Рубин" - наиболее логично
Лысый «шарлатан» или лысый «физрук»? Яйца Симеоне или крутость Клоппа? Расклады плей-офф еврокубков
Мюллер: у "Челси" есть игроки, способные доставить неприятности "Баварии"
"Наполи" готов предложить € 30 млн за Торрейру
Все новости