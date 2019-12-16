Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал свое обращение к болельщикам московского клуба.
"Дорогие болельщики, я искренне вами восхищаюсь, я всегда с вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается", — написал Сёмин ранее в инстаграме.
"А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы — это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше будем лучше играть. Наверное, мы будем опытнее. А вас интересует, только когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!", - цитирует Семина РБК Спорт.
Сёмин: пусть другие уходят, мы не будем уходить!
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