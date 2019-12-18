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Оздоев: даже игроки "Спартака" сказали, что фол на Ларссоне не тянул на жёлтую карточку

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал своё удаление в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком".

"Умышленно я там точно не играл. Я в тот момент Ларссона не почувствовал. Там и удара не было с моей стороны, даже игроки "Спартака" сказали, что на вторую жёлтую карточку это не тянуло. Но я не спорил, судья принял такое решение.

В эпизоде с Айртоном я плечо в плечо убрал игрока, был первый на мяче. Пенальти ставят, когда игрок прокидывает мяч, а ты его сносишь, но сносят ногами. А я плечом убрал игрока.

Что касается забитого мяча Дзюбы, то это 100-процентный гол. Когда VAR начал просматривать этот момент, Иванович сказал: "Наверное, не засчитают". Он сам не видел момент, но, так как включили VAR, подумал так. А я ему сказал: "Ива, ты чего? Сто процентов засчитают, вот увидишь". Не было такого, чтобы Дзюба откидывал Кутепова руками. Обычная борьба", — сказал Оздоев в интервью "Чемпионату".


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Теги: Оздоев Спартак Ларссон Зенит
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