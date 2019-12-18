"Судя по игре, которую команда показывает, можно сказать, что питерцы станут чемпионами в этом сезоне. Всю дистанцию в РПЛ "Зенит" пока проходит очень хорошо и уверенно. Да и если сравнивать их по составу с конкурентами, то в этом аспекте питерцы также сейчас самые сильные в России.
Но надевать на них золотые медали пока нельзя. Впереди еще 11 матчей после зимнего перерыва. У всех команд есть сборы и достаточно времени, чтобы подготовиться и перевернуть все. Но, безусловно, на сегодняшний день "Зенит" — лучший по составу и игре коллектив в РПЛ", — цитируют Павлюченко "Известия".
Павлюченко: "Зенит" — лучший по составу и игре коллектив в РПЛ
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил выступление "Зенита" в текущем сезоне чемпионата России.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»