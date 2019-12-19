Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал назначение Олега Яровинского на должность спортивного директора клуба.
"С Олегом Яровинским я знаком не понаслышке, он специалист очень высокого уровня. Нам удалось заполучить себе прекрасного спортивного директора. В его зону ответственности будет входить чисто спортивная составляющая начиная от академии. Он будет стоять во главе нашей спортивной пирамиды", - цитирует Сайманова "Чемпионат".
Гендиректор "Рубина": в лице Яровинского мы получили прекрасного спортдиректора
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