— Общались с Федуном перед уходом?
— Сначала встретился с Олегом Георгиевичем Кононовым — поговорили, решили, что лучше будет, если уйду из команды. Выйдя от Кононова, позвонил Леониду Арнольдовичу, хотел увидеться, поблагодарить за все. Его не было в стране, пообщались по телефону. Он спросил, куда дальше пойду, и сказал: "Ты настоящий мужик и сильный человек".
Наверное, он знал обо всей ситуации вокруг меня, и что я никогда и никому не жаловался, что [после чемпионства] мне предложили контракт с понижением зарплаты. Тогда многие хотели заработать на моем новом контракте. Сначала были предложены условия с понижением. Это было очень странно, и я, естественно, не хотел ничего подписывать, но ни к кому не ходил, не обсуждал тему. Просто продолжал играть в футбол, так как действующий контракт истекал еще нескоро.
В какой-то момент — после игры с "Рубином" — случился интересный разговор с Федуном. Он озвучил настоящие, а не агентские условия нового контракта. Решили с ним вопрос напрямую. За три минуты, - цитирует Глушакова Sport24.ru.
Глушаков раскрыл детали разговора с Федуном перед уходом из "Спартака"
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков раскрыл детали разговора с владельцем московского клуба Леонидом Федуном перед уходом из команды.
Фото: 1tv.ru
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