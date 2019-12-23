Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон покинул клуб.
Ростовчане договорились с исландцем о расторжении контракта по соглашению сторон. Теперь 33-летний игрок является свободным агентом.
Сигурдссон перешел в "Ростов" из "Фулхэма" в январе 2018 года. В составе желто-синих футболист провел 53 официальных матча, заработал четыре желтых и одну красную карточку. Ранее в России он выступал за "Краснодар", и "Рубин".
В активе Сигурдссона 94 игры, пять голов и три результативные передачи за сборную Исландии.
Sport24.ru
"Ростов" расторг контракт с Сигурдссоном
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