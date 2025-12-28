Непомнящий: Зобнин уже легенда клуба. Настоящий спартаковец

"Абсолютно правильное решение. Рома уже легенда клуба. Время летит, я помню его еще мальчишкой. Он настоящий спартаковец. Заботится о будущем футбола, создал академию, которая мне очень нравится. Здорово, что остается какая-то частица спартаковцев в народной команде", — приводит слова Непомнящего "Матч ТВ".
В пятницу, 26 декабря "Спартак" продлил трудовое соглашение с Зобниным. Новый контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2027 года. 31-летний футболист играет в составе московской команды с 2016 года. Вместе со "Спартаком" он выиграл чемпионат России и Кубок страны. В текущем сезоне Зобнин вышел на поле в 19 матах, в которых забил один гол.
"Спартак" ушел на зимний перерыв в РПЛ на шестом месте в турнирной таблице. После 18-ти туров команда набрала 29 очков.
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о продлении контракта между "Спартаком" и полузащитником красно-белых Романом Зобниным.
