Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков посоветовал бывшей жене Дарье меньше ходить по дорогим салонам.
— Что конкретно вы отдали Дарье?
— Не я отдал Дарье: есть решение суда, по которому бывшая жена получит недвижимость и уже получила компенсацию за расторжение контракта со "Спартаком" и алименты по этому контракту.
Дарья уже где-то говорила в деталях о том, что получает. Это немаленькие деньги. А сейчас утверждает, что на триста тысяч алиментов не проживет. Наверное, надо меньше ходить по дорогим салонам. Пора спускаться с небес. И надо еще посмотреть, какие зарплаты в среднем по стране.
Понимаю, что сейчас у людей, которые что-то советуют Дарье, испортилось настроение. Во-первых, они хотели большего. Во-вторых, алименты по контракту с "Ахматом" уже далеко не такие привлекательные, как по контракту со "Спартаком". Бюджеты у клубов разные, и в целом в РПЛ они стали ниже. Но все выплачивается по закону.
А вообще, уважаю любое решение судебной инстанции: все это Дарья получает в соответствии с законом. Больше боюсь, чтобы у нее это не отобрали. Еще давно говорил, что отобрать могут, и мои дети останутся без жилья. По моей информации, квартиры уже выставлены на продажу — причем даже до окончательного судебного решения.
Из-за этого больше всего переживаю, поэтому готов договариваться. Детям готов отдать все и могу посоветовать Дарье, пока не поздно, переписать имущество на детей, - цитирует Глушакова Sport24.ru.
Глушаков советует бывшей жене реже ходить по дорогим салонам: говорит, что на 300тыс. не проживет
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