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Орлов: понимаю, что Соболев находится в списке возможных новичков "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об изменениях, которые могут произойти в "Зените" в ближайшее время.
Фото: Rusfootball.info
"Я разговаривал с Александром Медведевым, намечается большое движение в стане "Зенита". Есть футболисты и даже тренер Семак, у которых заканчиваются контракты. Дзюба, Шатов, Смольников, Иванович, Жирков, Кержаков, Кузяев — с ними будут решать, продлевать соглашения или нет.

На повестке стоит вопрос о приглашении хорошего полузащитника и центрального защитника. Центральный защитник Маммана раньше лета не появится. С Дриусси вопрос открыт. Он сам говорил, что ему трудно будет конкурировать с Кокориным и Малкомом. И он уже изъявлял желание уйти. Не знаю, уйдет ли он зимой, но летом возможно.

Я ни с кем не говорил, но понимаю, что Соболев тоже находится в обойме игроков, которые могут оказаться в "Зените". Почему нет? Когда-то говорили про Миранчуков, но ясно, что эта тема прошла. А на Соболева надо посмотреть", — сказал Орлов в выпуске своей передачи на YouTube.


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Теги: Орлов Соболев Зенит Крылья Советов
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