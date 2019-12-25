"Оренбург" завершил первую часть сезона-2019/20 поражением от "Тамбова" (0:3) в матче 19-го тура РПЛ 7 декабря, после чего игроки и тренерский штаб клуба ушли в отпуск.
Как сообщает пресс-служба "Оренбурга", в новом году команда соберется 10 января и отправится на первый предсезонный сбор в Турцию. Во время зимнего перерыва в РПЛ у клуба запланировано проведение трех учебно-тренировочных сборов. Два первых УТС пройдут в Турции — с 10 по 22 января и с 26 января по 7 февраля. Заключительный сбор пройдет в Испании с 11 по 21 февраля.
Затем команда вернется в Оренбург, где завершит подготовку к весенней части сезона и матчу 20 тура РПЛ против "Крыльев Советов", который состоится в Самаре 28 февраля.
"Оренбург" зимой проведет сборы в Турции и Испании
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