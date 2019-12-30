Об этом рассказал агент Филиппо Гасбарри, слова которого приводит Sport24, ссылаясь на итальянские СМИ.
Гасбарри отметил, что у него уже состоялся разговор на эту тему с руководством "Ромы", которое находится в поисках усиления на позицию правого вингера.
"Мы говорили по поводу Вандерсона из "Краснодара". У него есть паспорт ЕС. Это реальный вариант. Он может перейти в "Рому" на правах аренды с обязательством выкупа. При этом к нему есть интерес со стороны и других клубов", — сказал Гасбарри.
В составе "Краснодара" Вандерсон забил 13 голов и сделал 15 голевых передач в 92 матчах. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 11 млн евро.
Вандерсон может перейти из "Краснодара" в "Рому"
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон может продолжить карьеру в "Роме".
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
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