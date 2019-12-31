Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что полузащитник Александр Коломейцев был исключен из заявки команды на сезон.
По информации официального сайта РПЛ, хавбек был отзаявлен 30 декабря.
«Это какая-то техническая ошибка. Александр в команде, никаких изменений не было», — приводит слова Кикнадзе РИА Новости.
Коломейцев в этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Кикнадзе — об исключении Коломейцева из заявки “Локомотива”: это какая-то техническая ошибка
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