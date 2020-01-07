На вопрос о том, что у Игнатьева были серьезные проблемы с дисциплиной в "Краснодаре", специалист ответил: "Знаете, изначально, когда у кого-то были где-то проблемы, всегда кажется, что тебя они точно обойдут стороной. Но, на самом деле, надо всегда понимать, какого рода эти проблемы. У меня есть большой опыт работы с трудновоспитуемыми футболистами. Поэтому сначала нужно четко диагностировать есть ли проблема. А если она есть, то уже надо определить в чем кроется ее основная причина и от этого уже отталкиваться".
Телеграм-канал "Вы кого мне притащили!?" конкретизировал информацию о проблемах футболиста:
"Именно из-за проблем с дисциплиной "Краснодар" решил расстаться с Игнатьевым.
Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу.
Если Игнатьев не возьмется за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским", - сообщает источник.
Напомним, о трансфере Игнатьева в "Рубин" было объявлено 28 декабря. Контракт с казанцами рассчитан до 30 мая 2024 года.
Источник: последняя выходка Игнатьева в "Краснодаре" была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев
Телеграм-канал "Вы кого мне притащили!?" прокомментировал интервью главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, в котором он высказался о новичке команды Иване Игнатьеве.
Фото: ФК "Краснодар"
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