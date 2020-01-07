Источник: последняя выходка Игнатьева в "Краснодаре" была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев

Телеграм-канал "Вы кого мне притащили!?" прокомментировал интервью главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, в котором он высказался о новичке команды Иване Игнатьеве.

Фото: ФК "Краснодар"