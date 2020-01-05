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Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера. А как другие игроки?

Артем Дзюба то ли перепутал праздники, то ли решил пошутить, то ли просто делает, что ему больше нравится. Рождество в стиле Гарри Поттера - сильно


Защитник "Краснодара" Урош Спайич из братской Сербии поздравил своих подписчиков


Дмитрий Скопинцев вспомнил самые яркие моменты своего выступления за "быков" - и поздравил всех причастных к празднику, процитировав Ветхий Завет. Если точнее, Псалом 90.

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Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: "Ты защита моя и прибежище моё, Бог мой, на тебя я уповаю! И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он Ангелам своим - охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение - истина Его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым.На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!?????? Всех православных христиан с праздником!

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Илья Кутепов выложил поздравительную открытку и процитировал английского писателя Алана Милна - создателя Винни-Пуха.

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«Попробуйте вникнуть, что же это такое — Рождество, и вы почувствуете исходящее от него добро, изначально сопровождавшее этот праздник. Тогда вам станет понятно, что это не просто праздничное увеселение в череде многих других праздников и не продолжение покупательной лихорадки. Рождество станет для вас частью самих себя, вашей путеводной звездой, и у вас возникнет желание приносить людям счастье и радость.» Кевин Алан Милн.

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Смолов тоже поздравил своих подписчиков

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С наступающим Рождеством

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Также поступил наставник Ахмата Игорь Шалимов


Антон Заболотный праздновал в кругу семьи

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Так же поступил Иван Ордец

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С Рождеством?

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Дмитрий Баринов выложил поздравления в сторис


Артур Юсупов показал фотографию с родителями


Дмитрий Комбаров, похоже, замечательно провел праздник, но публично о нем так и не вспомнил


Как и Владимир Обухов из Тамбова

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?

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Теги: Дзюба Юсупов Комбаров Баринов Ордец Скопинцев Кутепов Спайич
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