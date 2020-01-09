Эрнан Берман, агент полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера, сообщил, что не получал предложений о трансфере своего клиента.
– Получали ли вы предложения по переходу Краневиттера?
– Нет, ни одного.
– Значит, есть шанс, что он останется в "Зените" до лета?
– Да, но я не уверен на 100 процентов.
– Южноамериканские СМИ пишут, что мексиканские "Америка" и "Монтеррей" заинтересованы в нем. Это правда?
– Нет.
"СЭ"
Агент Краневиттера: есть шанс, что Матиас останется в "Зените"
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