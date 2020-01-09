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Агент Краневиттера: есть шанс, что Матиас останется в "Зените"

Эрнан Берман, агент полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера, сообщил, что не получал предложений о трансфере своего клиента.

– Получали ли вы предложения по переходу Краневиттера?

– Нет, ни одного.

– Значит, есть шанс, что он останется в "Зените" до лета?

– Да, но я не уверен на 100 процентов.

– Южноамериканские СМИ пишут, что мексиканские "Америка" и "Монтеррей" заинтересованы в нем. Это правда?

– Нет.

"СЭ"


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Теги: Краневиттер Зенит
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