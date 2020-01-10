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Бояринцев: думаю, Игнатьев не последнее громкое приобретение "Рубина"

Бывший футболист "Рубина" Денис Бояринцев прокомментировал переход в казанский клуб нападающего Ивана Игнатьева и оценил возможный трансфер Николая Комличенко.

"Положение обязывает "Рубин" усиливаться в атаке, да и не только в атаке. Поэтому и был куплен Игнатьев. Я думаю, это не последнее их громкое приобретение. Может Слуцкий озвучил перспективы "Рубина" на будущее, как известно, перед командой будут ставиться высокие задачи. Мне кажется, это решающий фактор перехода. Если брать "Краснодар", который идет в лидирующей группе, и "Рубин", идущий внизу таблицы, футболиста можно заинтересовать только перспективами и будущими задачами команды.

Комличенко — хороший нападающий, а как он себя проявит если перейдет в "Рубин" — неизвестно. Думаю, одно приобретение Игнатьева уже внесет в атаку "Рубина" изменения, добавит мощи. Но если придет еще один нападающий, то это повысит конкуренцию. Комличенко, мне кажется, достаточно добротный нападающий для Премьер-лиги. А конкуренция — это всегда хорошо. И стимулирует футболистов, и борьба за место в составе еще никому не мешала.

Для "Рубина" однозначно задача на весну сохранить прописку в РПЛ без переходных матчей. В целом, приход Слуцкого и громкая трансферная политика "Рубина" говорит о том, что в следующем сезоне задачи будут глобальнее. Не думаю, что такие тренеры, как Слуцкий, приходят на полсезона. Конечно, у клуба есть перспективы и задачи определенные, поэтому, мне кажется, с весенней задачей "Рубин" справится без проблем, а дальше, дай бог, как в лучшие годы, будет бороться за призовые места", — сказал Бояринцев в беседе с Sport24.


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Теги: Бояринцев Рубин Игнатьев
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